Karidesli çorba

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6 kişilik -

Malzemeler

450 gr kabuksuz karides

30 gr tereyağı

1 soğan

1 pırasa

1 kereviz sapı

3 domates

5 su bardağı sıcak su

1 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 su bardağı krema

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Tuz



Hazırlanışı:

Tereyağının yarısını tencereye alın. Küp doğranmış soğan, kıyılmış pırasa ve kereviz sapını, küp doğranmış domatesi ilave edip 10 dakika soteleyin. Karidesleri sotelediğiniz sebzelere ekleyin. 5 su bardağı sıcak su, defne yaprağı, tuz ve tane karabiberleri ekleyip 40 dakika pişirin. Kalan tereyağını tavaya alıp eritin ve unu ekleyip kavurun. Pişmiş olan sebzeli karides çorbasına ekleyin. Yumurta sarısı ve kremayı birlikte çırparak çorbaya azar azar ilave edin. 1-2 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.