Karidesli lahana yemeği tarifi

Malzemeler

Karides için

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı acı sos

450 g karides

Lahana yemeği için

3 yemek kaşığı fındık yağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

4 dal yeşil soğan

1 lahana

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam



Hazırlanışı:

Karides için bal, soya sosu, susam yağı ve acı sosu bir kasede karıştırın. Yıkadığınız karidesleri ilave edip kasenin üzerini streç filmle kapatıp iki saat dinlendirin. Lahana yemeği için ezdiğiniz sarımsakları fındık yağında 1-2 dakika kadar soteleyin. Rendelenmiş zencefil, ince kıydığınız yeşil soğan ve lahanayı ilave edin. Sebzeler yumuşamaya başladığında soya sosunu ilave edin. Susamı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun ve lahanaya ekleyin. Sebzeler tamamen yumuşadığında ocaktan alın. Karidesleri sosuyla beraber geniş bir tavaya alın. Karideler yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Lahana yemeğini bir servis tabağına alın. Üzerine karidesleri sosuyla beraber ilave edin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



