Karnabahar çorbası

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4 kişilik kişilik 40 dakika

Malzemeler

• 1 soğan, ince kıyılmış

• 1 diş sarımsak, ince kıyılmış

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 200 gr karnabahar

• 150 ml beyaz şarap

• 800 ml sebze suyu

• 2 dal kekik

• 300 gr kestane, haşlanmış

• 150 ml krema

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Soğan ve sarımsağı tereyağında kavurun. Karnabaharları ekleyin ve hafifçe kahverengileşinceye kadar 3-4 dakika ateşte çevirin. Tavaya şarap dökerek kalıntıları sıyırın. Sebze suyunu ve kekiği ekleyip 10 dakika kaynatın. Kestaneleri ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Kekikleri çıkarıp çorbayı pürüzsüz olana kadar blender’dan geçirin. Gerekirse daha fazla sebze suyu ekleyebilirsiniz. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin ve 100 ml kremayı karıştırın. Kaselere boşaltın. Kalan kremayla süsleyerek servis edin. Sunumunda peynirli kızarmış ekmek dilimleri de kullanabilirsiniz.