Güne doyurucu bir omletle başlamaya ne dersiniz?

Malzemeler

• 2 yumurta

• 2 kaşık keçi peyniri

• Yarım demet baby ıspanak

• Yarım soğan

• 1 diş sarımsak

• 7-8 adet dolmalık fıstık

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tutam şeker

Hazırlanışı

Küçük küpler şeklinde doğradığınız soğanı, sarımsağı ve dolmalık fıstığı bir yemek kaşığı zeytinyağı ve toz şekerle pembeleşinceye kadar kavurun. Çiğ ıspanakların üzerine hazırladığınız sosu ve ardından keçi peynirini ekleyin. Yumurtayı çırpın ve tavada pişirmeye başlayın. Daha önce hazırladığınız karışımı tavanın içine koyun ve omletinizi ikiye katlayarak servis edin.

Dolmalık fıstığın içindeki pinolenic asit bağırsakta salgılattığı hormonla iştahın kapanmasına yardımcı oluyor.

Sebzeli omlet tarifi için Tıklayın!