Kıbrıs köftesi

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8 kişilik -

Malzemeler

1 kg patates

1 soğan

200 gr kıyma

1 yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

Tuz

Kuru nane

Kimyon

Kızartmak için:

Zeytinyağ



Hazırlanışı

Patatesleri hafifçe haşlayıp kabuğunu soyun. Rendenin ince yanıyla rendeleyin. Soğanı da rendeleyip patatesle birlikte süzgece alın. Patates ve soğanı büyük bir kaseye alın. Kıyma, yumurta, ufalanmış ekmek içi, tuz, kuru nane ve kimyonu ekleyip yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp köfteleri kızartın. Sıcak veya ılık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.