Kiraz domatesli penne

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4 kişilik

Malzemeler

• 350 gr penne makarna, haşlanmış ve süzülmüş

• Yarım fincan zeytinyağı

• 50 gr kapari, tuzu suyla akıtılmış

• 5 ançüez filetosu, ince ince kıyılmış

• 400 gr çeri domates

• 1 yemek kaşığı esmer şeker

• Deniz tuzu ve karabiber

• 30 gr fesleğen yaprağı



Servis için; rendelenmiş parmesan



Hazırlanışı

Küçük bir tavada, zeytinyağını ısıtın ve kaparileri gevrekleşene kadar kızartın. Ançüezleri ilave edin ve 2 dakika daha pişirin. Kiraz domatesleri ve şekeri ilave ettikten sonra domatesler pişene kadar yaklaşık 2 dakika daha pişirin. Tuz ve karabiberle çeşnilendirin ve fesleğenleri ekleyin. Makarnalarla sosu karıştırın

ve rendelenmiş parmesanla birlikte servis edin.



Kapari

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bu bitki, protein, vitamin, mineraller bakımından oldukça zengin. Gençleştirici ve cinsel gücü arttırıcı etkisi olan kapariyi mayhoş lezzetlerden hoşlananlar sıkça yemeklerinde kullanmalı.