Kırmızı lahanalı, elmalı ve jumbo karidesli salata

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4 kişilik -

Malzemeler

Buğulama sosu için;

2 çorba kaşığı lime suyu

2 çorba kaşığı kanola yağı

1 çay kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı balık sosu

1 çay kaşığı ezilmiş zencefil

1 kırmızıbiber

Salata için;

3 elma

1 küçük kırmızı lahana

6 turp

3 çorba kaşığı çörekotu

250 gr. taze nane yaprağı

250 gr. fasulye filizi

250 gr. taze kişniş yaprağı



Hazırlanışı:

Sosu için kırmızıbiberi temizleyin ve ince küçük dilimler haline getirdikten sonra tüm sos malzemelerini karıştırın. Salata için lahanayı, elmaları ve turpları ince ince doğrayın ve salata malzemelerini karıştırın. Bir servis tabağına malzemelerini yerleştirdikten sonra sosunuzu ekleyin ve servis edin.