Kırmızı lahanalı, elmalı ve jumbo karidesli salata
4 kişilik
-
Malzemeler
Buğulama sosu için;
2 çorba kaşığı lime suyu
2 çorba kaşığı kanola yağı
1 çay kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı balık sosu
1 çay kaşığı ezilmiş zencefil
1 kırmızıbiber
Salata için;
3 elma
1 küçük kırmızı lahana
6 turp
3 çorba kaşığı çörekotu
250 gr. taze nane yaprağı
250 gr. fasulye filizi
250 gr. taze kişniş yaprağı
Hazırlanışı:
Sosu için kırmızıbiberi temizleyin ve ince küçük dilimler haline getirdikten sonra tüm sos malzemelerini karıştırın. Salata için lahanayı, elmaları ve turpları ince ince doğrayın ve salata malzemelerini karıştırın. Bir servis tabağına malzemelerini yerleştirdikten sonra sosunuzu ekleyin ve servis edin.