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Malzemeler

8 adet havuç

2 adet pırasa

2 tatlı kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çaş kaşığı ezilmiş kişniş tohumu

1.5 litre su

Hazırlanışı

Pırasaların beyaz bölümlerini yıkayın, ufak ufak doğrayın. Tereyağı ile 3-4 dakika kavurun. Havuçları yıkayıp soyun ve doğrayın. Üzerine su ilave ederek havuçlar yumuşayana kadar pişirin. Havuçlar pişince blender ile ezin. Üzerine tuz, biber ve kişnişi ekleyin. Servis ederken çorbaya kızartılmış ince havuç dilimleri, taze kişniş ve birkaç damla zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

