Kıymalı tagliatelle

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- kişilik -

Malzemeler

1 paket tagliatelle makarna

3 yemek kaşığı tereyağı

Kıymalı sos için

300 gr kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

1 domates

1 sivri biber

1 dolmalık kırmızıbiber

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tagliatelle makarnayı kaynar su dolu tencereye alıp hafifçe yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzüp tereyağı ile karıştırıp harmanlayın. Kıymalı sos için, soğan, domates ve biberleri küçüp küpler şeklinde doğrayın. Kıymalı sos için, 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp ısıtın. Kıymayı ekleyip 5 dakika kavurun. Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tagliatelle makarnaları servis tabaklarına paylaştırıp çatalla çevirerek kuş yuvası şekli verin. Hazırladığınız kıymalı harcı yuvaların ortasına paylaştırın. Sıcak servis yapın.



