Kremalı mantarlı tortellini

Kremalı mantarlı tortellini nasıl yapılır?

- kişilik -

Malzemeler

1 paket tortellini makarna

Tuz

Sosu için

7-8 iri mantar

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 ml krema

Tuz

Üzeri için

Fesleğen yaprakları



Hazırlanışı:

Makarnayı bol suda haşlayın. Sosu için mantarları iri kıyıp ezdiğiniz sarımsakla beraber zeytinyağında hafif soteleyin. Mantarlar suyunu çekince kremayı ekleyin ve 5-6 dakika kaynatın. Tuz ile tatlandırın. Tortelliniyi süzerek servis tabağına alın. üzerine sosunu gezdirin. Fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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