Kremalı mantarlı tortellini nasıl yapılır?
Malzemeler
1 paket tortellini makarna
Tuz
Sosu için
7-8 iri mantar
2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
200 ml krema
Tuz
Üzeri için
Fesleğen yaprakları
Hazırlanışı:
Makarnayı bol suda haşlayın. Sosu için mantarları iri kıyıp ezdiğiniz sarımsakla beraber zeytinyağında hafif soteleyin. Mantarlar suyunu çekince kremayı ekleyin ve 5-6 dakika kaynatın. Tuz ile tatlandırın. Tortelliniyi süzerek servis tabağına alın. üzerine sosunu gezdirin. Fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.