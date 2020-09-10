Şef Danilo Zanna'dan enfes bir humus tarifi
Malzemeler
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
1 çay bardağı tahin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1.5 çay bardağı ılık su
4-5 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
Dereotu ve maydanoz yaprakları
Tuz
Tarçın
Hazırlanışı
Kabukları soyulmuş sarımsak ve kuru fasulyeyi mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Tahin, ılık su, limon suyu, kimyon, tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip karıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa çok az ve yavaşça ılık su ekleyin. Üzerini dereotu veya maydanoz yapraklarıyla süsleyip servise hazır hale getirin.