Şef Danilo Zanna'dan enfes bir humus tarifi

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 çay bardağı tahin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1.5 çay bardağı ılık su

4-5 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

Dereotu ve maydanoz yaprakları

Tuz

Tarçın



Hazırlanışı

Kabukları soyulmuş sarımsak ve kuru fasulyeyi mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Tahin, ılık su, limon suyu, kimyon, tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip karıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa çok az ve yavaşça ılık su ekleyin. Üzerini dereotu veya maydanoz yapraklarıyla süsleyip servise hazır hale getirin.