Kuşkonmazlı kuskus

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- kişilik -

Malzemeler:

5-6 adet kuşkonmaz

1 kase kiraz domates

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı kıyılmış maydanoz

¼ kase ince doğranmış soğan

1 su bardağı kuskus

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuşkonmazları tuz ilave ettiğiniz suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından kuşkonmazları bir kaşık yardımıyla alıp soğuk suyun altından geçirin ve küçük küçük doğrayın. Kuşkonmazları kaynattığınız suya bu kez kuskusu atın. 5 dakika kadar kaynatın. Kuskusu da süzerek soğuk sudan geçirin. Süzdüğünüz kuskusu geniş bir kaba alın. Üzerine kuşkonmazları, soğanı, maydanoz ve domatesleri ekleyin. Zeytinyağı, tuz, limon suyunu da ilave ederek tüm malzemeyi tahta bir kaşıkla karıştırın. Üzerine karabiber serpip servise hazır hale getirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.