Lahanalı krep ruloları

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6 kişilik 45

Malzemeler

6 haşlanmış lahana yaprağı

1 rendelenmiş havuç

Tuz

Kıyılmış maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Zeytinyağı

Krep İçin:

1.5 su bardağı un

4 yumurta

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Lahana yapraklarını ince kıyın ve havuçlarla birlikte bir tavada zeytinyağı ile soteleyin. Kıyılmış maydanozla kaşar peyniri ekleyin. Krep hamuru için, derin bir kapta un, yumurta, süt, ayçiçeği yağı ve tuzu iyice karıştırın. Teflon tavayı biraz yağlayın. Krep hamurundan yarım kepçe tavaya aktarın ve iki tarafını da kızartın. Krepleri düz bir zemine alın. İçine harçtan 3-4 yemek kaşığı koyup sıkıca rulo şeklinde sarın. Bir buçuk parmak kalınlığında dilimler kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dilimleri dizin. üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. 200 dereceye ayarlı fırında kaşar peyniri eriyinceye kadar pişirin ve servis yapın.