Lazanya tarifi

Malzemeler:

• 1 paket lazanya

Bolonez sos için

• 1 soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 havuç

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 400 g kıyma

• 50 g domates salçası

• 2 domates

• 500 ml et suyu

• 3-4 dal taze kekik

• Tuz

• Karabiber

Beşamel sos için

• 500 ml süt

• 60 g tereyağı

• 60 g un

• Tuz

• Karabiber

• Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Üzeri için

• 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

• 1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri





Hazırlanışı:

Bolonez sos için yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız sarımsak ve havucu zeytinyağında soteleyin. Soğanlar pembeleşmeye başladığında kıymayı ekleyip birkaç dakika soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam edin. Küp doğradığınız domates ve et suyunu ilave edin. Taze kekik, tuz ve karabiberle tatlandırıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Beşamel sos için sütü küçük bir tencereye ısıtın. Tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritin. Unu ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan tereyağını ve unun üzerine sütü ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak 2 dakika kısık ateşte pişirin. Tuz, karabiber ve muskat cevizi ile tatlandırıp ocaktan alın. Lazanya hamurlarını sıcak suya batırıp yumuşatın. Hazırladığınız bolonez ve beşamel sos ile birlikte fırın kabına kat kat yerleştirin. Tüm malzeme bitinceye kadar aynı işleme devam edin. Lazanyanın üzerine rendelenmiş parmesan ve taze kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.