Mantar mısır ve kestaneli marul sarma

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4 kişilik 30 dakika

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 minik kırmızı acı biber, tohumları ayıklanmış, ince doğranmış (tercihe göre)

150 gr. mantar, ince dilimlenmiş

8 bebek mısır

16 şeker bezelye, uzunlamasına doğranmış

200 gr. kestane, süzülmüş ve küçük doğranmış

1 taze soğan, doğranmış

Tuz

8 marul yaprağı

Erik sosu, servis için



Yapılışı:

Tereyağını tavada ısıtın ve sarımsak, kırmızı biber ve mantarları ekleyip hafif sarı olana kadar kızartın. Bebek mısırları tavaya ekleyip üç dakika daha kızartmaya devam edin. Tavayı ocaktan alın. Şeker bezelyeleri, taze soğanı ve kestaneleri ekleyip karıştırın. Marul yapraklarını geniş bir yüzeye yayarak tavadaki karışımı her birine bölüştürün ve yaprakları sigara böreği gibi sarın. Yanında erik sosu ile servis edin.