Mantar suyunda börülce, havuç ve lahana

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4 kişilik 1 saat 20 dakika

Malzemeler

2 su bardağı kuru börülce

250 gr. mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük kuru soğan, doğranmış

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı taze zencefil, rendelenmiş

1 tablet tavuk bulyon

4 havuç, soyulmuş ve doğranmış

1 büyük ya da 2 küçük lahana, dilimlenmiş

2 çay kaşığı soya sosu

Tuz, karabiber

Kişniş, servis için



Yapılışı:

Börülceleri su dolu bir kabın içine koyun ve 45 dakika bekletin. Mantarların bir kısmını ince ince doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Doğradığınız mantarları, soğanı, sarımsağı ve zencefili tavaya ekleyip beş dakika kavurun. Daha sonra tavuk bulyonu, kalan tüm mantarları ve süzdüğünüz börülceyi de ekleyerek 30 dakika kadar pişirin. Havuçları da ilave edip 15 dakika daha kaynatın. Lahanayı ilave edin ve 20 dakika daha kaynatmaya devam edin. Son olarak soya sosunu ekleyin ve kişnişle süsleyerek sıcak servis edin.