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Mantarlı makarna salatası

 6 kişilik   30 dakika
Malzemeler
1 paket midye makarna
1 domates
15 adet mantar
2 adet çarliston biber
1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay bardağı doğranmış taze fesleğen
1 tatlı kaşığı kekik
5 çorba kaşığı sirke
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı:
Makarnayı 5 litre kadar bol tuzlu suda haşlayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağında doğranmış mantarları suyunu çekene kadar soteleyin. Küp küp doğranmış domates, biber,
baharat, mantar, sirke ve zeytinyağıyla süzülmüş makarnayı harmanlayın. Taze fesleğen serperek servis yapın.

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