Mantarlı makarna salatası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik 30 dakika

Malzemeler

1 paket midye makarna

1 domates

15 adet mantar

2 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay bardağı doğranmış taze fesleğen

1 tatlı kaşığı kekik

5 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı:

Makarnayı 5 litre kadar bol tuzlu suda haşlayın. 2 çorba kaşığı zeytinyağında doğranmış mantarları suyunu çekene kadar soteleyin. Küp küp doğranmış domates, biber,

baharat, mantar, sirke ve zeytinyağıyla süzülmüş makarnayı harmanlayın. Taze fesleğen serperek servis yapın.