Mantarlı milföy turta

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6-8 kişilik kişilik 30 dakika

Malzemeler

• 400 gr milföy

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 1 soğan, doğranmış

• 2 diş sarımsak, dövülmüş

• 500 gr mantar, dilimlenmiş

• 1 yemek kaşığı taze kekik, doğranmış

• 2 yemek kaşığı maydanoz, doğranmış

• 100 gr parmesan peyniri, rendelenmiş

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Fırını 240 dereceye ayarlayarak ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Milföy hamurlarını yaklaşık 4 mm inceliğinde iki dikdörtgen oluşturacak şekilde açarak yayın. Hamurlardan birini hazırladığınız fırın tepsisine alın. Geniş bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritip soğan ve sarımsağı kavurun. Mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Kekiği ve maydanozu ilave edip tuz ve taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Tavayı ateşten alın. Karışımı hamurun üzerine dökün. Diğer hamur katmanını üzerine örtün, kenarları sıkıca bastırın. Turtanın üzerini bir çatalla delin. Parmesanı ve küp küp doğradığınız 2 yemek kaşığı tereyağını üzerine yayın. Altın sarısı oluncaya kadar 25 dakika pişirin. Dilimleyerek ister sıcak, ister soğuk olarak servis edin.

