Mantarlı ricotta peyniri

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- kişilik -

Malzemeler:

500 gr ricotta peyniri, 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 yumurta, 1 tutam kekik, 10-15 adet mantar, 2 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam taze nane, taze kekik ve taze fesleğen.



Yapılışı:

Ricotta peyniri, parmesan peyniri, yumurta ve kekiği bir kapta karıştırın. Karışımı ısıya dayanıklı bir fırın kabına koyun. Kabı çok iyi yağlamaya özen gösterin ya da fırın kağıdı kullanın. 160 derece sıcaklıkta 40 dakika pişirin. Diğer tarafta mantarları, sarımsak ve baharatları zeytinyağında soteleyin. Fırından çıkardığınız peynirin üzerine serpiştirip servis edin.