Maş Fasulye
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Maş Fasulye
Malzemeler
100 gr. Maş fasulyesi
1 tatlı kaşığı dilediğiniz taze baharatlar
15 gr. tatlı biber salçası
1 çay kaşığı kahvaltılık sos
2 çay kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Hazırlanışı
Maş fasulyelerini haşlayın, süzün ve
soğumaya bırakın. Daha sonra içerisine
taze baharatları ekleyin. Bir miktar da
limon suyu ilave edin. Ayçiçek yağı, tuz,
biber salçasını da ekledikten sonra iyice
karıştırın. Servise hazır.
Falafel
Malzemeler
50 gr. nohut
2 yemek kaşığı taze baharat
1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan
1 tutam susam
1 tutam muskat
1 çay kaşığı karbonat
Toz kırmızıbiber
Tuz
Kimyon
Hazırlanışı
Nohutu bir gün önceden ıslatın. Blender'dan geçirin. Daha sonra içerisine taze baharatları ve
soğanı ekleyip, püre haline getirin. Susamı da
ilave ettikten sonra, bir miktar yoğurun. Yemek
kaşığı ile porsiyonlama yapın. Kızgın yağda
pişirin. kızardıktan sonra sosu ile servis ediyoruz.
Sos için: Süzme yoğurda az miktarda su ilave
edin. İçerisine bir miktar tahin, limon suyu ve
1 diş sarımsak ekleyin. Karıştırın. Hazırladığınız
Malzemeler
1.5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 adet közlenmiş patlıcan
15-20 adet nar tanesi
Tuz
Hazırlanışı
Bir kapta, süzme yoğurdu, tuzu
ve sarımsağı çırpın. Közlediğiniz
patlıcanları ince bir şekilde kıyın.
Yoğurt ile karıştırın. Üzerine nar ve
çörek otu serpiştirin ve servis edin.
Sebzeli lor peynirli muska
Malzemeler
3 adet yufka
1 çorba kaşığı lor peyniri
Yarım havuç
Yarım kabak
1 tutam soya filizi
5 yaprak fesleğen
Hazırlanışı
Sebzeleri rendeleyin. Daha sonra
soya filizlerini de ekleyip hepsini
soteleyin. Sebzeler soğuduktan
sonra, lor peyniri ve maydanoz
ile karıştırın. Hazırladığınız iç
malzemeyi, yufkalara muska
şeklinde sardıktan sonra kızartın.
Börekleriniz servise hazır.
İran usulü borani
Malzemeler
100 gr. süzme yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı rendelenmiş kuru soğan
10 yaprak ıspanak
Susam
Tuz
Hazırlanışı
Bir kapta süzme yoğurdu, tuzu ve sarımsakları
karıştırın. Soğanları ince ince doğrayıp, az
yağda pembeleşinceye kadar kavurun.
Ispanağı da ekleyin ve çok fazla ölmelerine
izin vermeden tavada çevirin. Sonra da
ıspanakları mikserde çekip, püre haline getirin.
Yoğurdu pürenin içerisine karıştırın. Servis
yaparken üzerine susam serpiştirin.
Lübnan usulü zencefili çıtır tavuk beyti
Malzemeler
12 gr. tavuk göğsü ve but
60 gr. kuyruk yağı
Yarım çay kaşığı taze zencefil
1 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
60 gr. rendelenmiş kaşar
1 lavaş
Çay kaşığının ucuyla karışık Lübnan baharatı sosu
Süzme ve normal yoğurt
Közlenmiş domates biber
Hazırlanışı
Tavuk göğsü, tavuk butu ve kuyruk yağını zırhla çekin. Daha
sonra hepsini karıştırıp, tekrar zırhla çekin. İçerisine zencefili,
rendelenmiş kaşarı, maydanozu, sarımsağı ve baharatları
karıştırın. İnce, uzun bir köfte haline getirin. Lavaşa sardıktan
sonra ızgara yapın. Köftelerin piştiğinden emin olduktan sonra
ızgaradan alın.
Sos için: Süzme yoğurt ve normal yoğurdu çırpın. Közlenmiş
domates ve biberi soyun ve ince ince doğrayın. Daha sonra
hepsini karıştırın. Hazırladığınız tavuk beytinin yanında servis edin.
Üzümlü pestil muskası
Malzemeler
Toz fıstık
Hindistan cevizi
Hindistan cevizi sütü
Pestil
Hazırlanışı
Fıstık, Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi sütünü karıştırın. Yoğurun. Pestillerin içerisine eşit miktarda paylaştırın. Muska halinde sarın ve servis edin.