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Maş Fasulye

Doğunun oryantal duruşunu severiz biz... Batınınsa modern havasını.

Maş Fasulye

Malzemeler
 100 gr. Maş fasulyesi
1 tatlı kaşığı dilediğiniz taze baharatlar
15 gr. tatlı biber salçası
1 çay kaşığı kahvaltılık sos
2 çay kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz

Hazırlanışı
Maş fasulyelerini haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın. Daha sonra içerisine taze baharatları ekleyin. Bir miktar da limon suyu ilave edin. Ayçiçek yağı, tuz, biber salçasını da ekledikten sonra iyice karıştırın. Servise hazır.

Falafel

Malzemeler
50 gr. nohut
2 yemek kaşığı taze baharat
1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan
1 tutam susam
1 tutam muskat
1 çay kaşığı karbonat
Toz kırmızıbiber
Tuz
Kimyon

Hazırlanışı
Nohutu bir gün önceden ıslatın. Blender'dan geçirin. Daha sonra içerisine taze baharatları ve soğanı ekleyip, püre haline getirin. Susamı da ilave ettikten sonra, bir miktar yoğurun. Yemek kaşığı ile porsiyonlama yapın. Kızgın yağda pişirin. kızardıktan sonra sosu ile servis ediyoruz. Sos için: Süzme yoğurda az miktarda su ilave edin. İçerisine bir miktar tahin, limon suyu ve 1 diş sarımsak ekleyin. Karıştırın. Hazırladığınız

Malzemeler
1.5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak
2 adet közlenmiş patlıcan
15-20 adet nar tanesi
Tuz

Hazırlanışı
Bir kapta, süzme yoğurdu, tuzu ve sarımsağı çırpın. Közlediğiniz patlıcanları ince bir şekilde kıyın. Yoğurt ile karıştırın. Üzerine nar ve çörek otu serpiştirin ve servis edin.

Sebzeli lor peynirli muska

Malzemeler
3 adet yufka
1 çorba kaşığı lor peyniri
Yarım havuç
Yarım kabak
1 tutam soya filizi
5 yaprak fesleğen

Hazırlanışı
Sebzeleri rendeleyin. Daha sonra soya filizlerini de ekleyip hepsini soteleyin. Sebzeler soğuduktan sonra, lor peyniri ve maydanoz ile karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi, yufkalara muska şeklinde sardıktan sonra kızartın. Börekleriniz servise hazır.

İran usulü borani

Malzemeler
100 gr. süzme yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı rendelenmiş kuru soğan
10 yaprak ıspanak
Susam
Tuz

Hazırlanışı
Bir kapta süzme yoğurdu, tuzu ve sarımsakları karıştırın. Soğanları ince ince doğrayıp, az yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanağı da ekleyin ve çok fazla ölmelerine izin vermeden tavada çevirin. Sonra da ıspanakları mikserde çekip, püre haline getirin. Yoğurdu pürenin içerisine karıştırın. Servis yaparken üzerine susam serpiştirin.

Lübnan usulü zencefili çıtır tavuk beyti

Malzemeler
12 gr. tavuk göğsü ve but
60 gr. kuyruk yağı
Yarım çay kaşığı taze zencefil
1 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
60 gr. rendelenmiş kaşar
1 lavaş
Çay kaşığının ucuyla karışık Lübnan baharatı sosu
Süzme ve normal yoğurt
Közlenmiş domates biber

Hazırlanışı
Tavuk göğsü, tavuk butu ve kuyruk yağını zırhla çekin. Daha sonra hepsini karıştırıp, tekrar zırhla çekin. İçerisine zencefili, rendelenmiş kaşarı, maydanozu, sarımsağı ve baharatları karıştırın. İnce, uzun bir köfte haline getirin. Lavaşa sardıktan sonra ızgara yapın. Köftelerin piştiğinden emin olduktan sonra ızgaradan alın. Sos için: Süzme yoğurt ve normal yoğurdu çırpın. Közlenmiş domates ve biberi soyun ve ince ince doğrayın. Daha sonra hepsini karıştırın. Hazırladığınız tavuk beytinin yanında servis edin.

Üzümlü pestil muskası

Malzemeler
Toz fıstık
Hindistan cevizi
Hindistan cevizi sütü
Pestil

Hazırlanışı
Fıstık, Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi sütünü karıştırın. Yoğurun. Pestillerin içerisine eşit miktarda paylaştırın. Muska halinde sarın ve servis edin.

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