Maş Fasulye

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Maş Fasulye



Malzemeler

100 gr. Maş fasulyesi

1 tatlı kaşığı dilediğiniz taze baharatlar

15 gr. tatlı biber salçası

1 çay kaşığı kahvaltılık sos

2 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz





Hazırlanışı

Maş fasulyelerini haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın. Daha sonra içerisine taze baharatları ekleyin. Bir miktar da limon suyu ilave edin. Ayçiçek yağı, tuz, biber salçasını da ekledikten sonra iyice karıştırın. Servise hazır.



Falafel



Malzemeler

50 gr. nohut

2 yemek kaşığı taze baharat

1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan

1 tutam susam

1 tutam muskat

1 çay kaşığı karbonat

Toz kırmızıbiber

Tuz

Kimyon





Hazırlanışı

Nohutu bir gün önceden ıslatın. Blender'dan geçirin. Daha sonra içerisine taze baharatları ve soğanı ekleyip, püre haline getirin. Susamı da ilave ettikten sonra, bir miktar yoğurun. Yemek kaşığı ile porsiyonlama yapın. Kızgın yağda pişirin. kızardıktan sonra sosu ile servis ediyoruz. Sos için: Süzme yoğurda az miktarda su ilave edin. İçerisine bir miktar tahin, limon suyu ve 1 diş sarımsak ekleyin. Karıştırın. Hazırladığınız



Malzemeler

1.5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 adet közlenmiş patlıcan

15-20 adet nar tanesi

Tuz





Hazırlanışı

Bir kapta, süzme yoğurdu, tuzu ve sarımsağı çırpın. Közlediğiniz patlıcanları ince bir şekilde kıyın. Yoğurt ile karıştırın. Üzerine nar ve çörek otu serpiştirin ve servis edin.



Sebzeli lor peynirli muska



Malzemeler

3 adet yufka

1 çorba kaşığı lor peyniri

Yarım havuç

Yarım kabak

1 tutam soya filizi

5 yaprak fesleğen





Hazırlanışı

Sebzeleri rendeleyin. Daha sonra soya filizlerini de ekleyip hepsini soteleyin. Sebzeler soğuduktan sonra, lor peyniri ve maydanoz ile karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi, yufkalara muska şeklinde sardıktan sonra kızartın. Börekleriniz servise hazır.



İran usulü borani



Malzemeler

100 gr. süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş kuru soğan

10 yaprak ıspanak

Susam

Tuz





Hazırlanışı

Bir kapta süzme yoğurdu, tuzu ve sarımsakları karıştırın. Soğanları ince ince doğrayıp, az yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanağı da ekleyin ve çok fazla ölmelerine izin vermeden tavada çevirin. Sonra da ıspanakları mikserde çekip, püre haline getirin. Yoğurdu pürenin içerisine karıştırın. Servis yaparken üzerine susam serpiştirin.





Lübnan usulü zencefili çıtır tavuk beyti



Malzemeler

12 gr. tavuk göğsü ve but

60 gr. kuyruk yağı

Yarım çay kaşığı taze zencefil

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

60 gr. rendelenmiş kaşar

1 lavaş

Çay kaşığının ucuyla karışık Lübnan baharatı sosu

Süzme ve normal yoğurt

Közlenmiş domates biber





Hazırlanışı

Tavuk göğsü, tavuk butu ve kuyruk yağını zırhla çekin. Daha sonra hepsini karıştırıp, tekrar zırhla çekin. İçerisine zencefili, rendelenmiş kaşarı, maydanozu, sarımsağı ve baharatları karıştırın. İnce, uzun bir köfte haline getirin. Lavaşa sardıktan sonra ızgara yapın. Köftelerin piştiğinden emin olduktan sonra ızgaradan alın. Sos için: Süzme yoğurt ve normal yoğurdu çırpın. Közlenmiş domates ve biberi soyun ve ince ince doğrayın. Daha sonra hepsini karıştırın. Hazırladığınız tavuk beytinin yanında servis edin.



Üzümlü pestil muskası



Malzemeler

Toz fıstık

Hindistan cevizi

Hindistan cevizi sütü

Pestil





Hazırlanışı

Fıstık, Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi sütünü karıştırın. Yoğurun. Pestillerin içerisine eşit miktarda paylaştırın. Muska halinde sarın ve servis edin.