Mavi peynir ve cevizle fırınlanmış elmalar

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6 kişilik -

Malzemeler

6 elma

1 üçgen dilim (yaklaşık bir kalıp) mavi peynir

1 su bardağı ceviz içi

1 kahve fincanı sherry

Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Önceden fırınınızı 180 derecede ısıtın. Elmaların tepesini kesin ve içini oyarak çekirdek kısmını çıkartın, bu sırada elmaları delmediğinizden ve kesmediğinizden emin olun. Her bir elmanın içini birazcık sherry, bolca mavi peynir ve ceviz karışımı ile doldurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Elma kapaklarını yeniden elmaların üzerine kapatın. Elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.



* Mavi peyniri Danish Blue ismiyle tüm şarküteri reyonlarından satın alabilirsiniz.



* Bir tür İspanyol şarabı olan sherry’i marketlerin içki reyonlarında bulabilirsiniz.