Meksika usulü dürüm tarifi

Malzemeler:

2 tortilla ekmeği

İç harcı için

4~5 arpacık soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı konserve mısır

1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

2~3 dal fesleğen

Tuz

Karabiber

1 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri



Hazırlanışı:

Arpacık soğanları tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Küp doğradığınız kırmızı biber ve konserve mısırı ilave edip soteleyin. Biberler yumuşamaya başlayınca haşlanmış siyah fasulye ve ince kıydığınız fesleğeni ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp 4-5 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Harcı tortilla ekmeklerinin bir kenarına paylaştırın. Üzerlerine rendelenmiş çedar peynirini serpip ikiye katlayın. Tost makinesinde kızartın. Ortadan ikiye kesip sıcak servis yapın.