Meksika usulü siyah fasulye casserole tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş domates

12 tortilla ekmeği

1.5 su bardağı krema

6 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

Sebzeli harç için

1 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yeşil dolmalık biber

1 kırmızı dolmalık biber

1 sarı dolmalık biber

Tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

1 çay bardağı konserve mısır

1.5 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

Üzeri için

Yeşil soğan



Hazırlanışı:

Sebzeli harç için yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız biberleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp biberler hafif yumuşayıncaya kadar soteleyin. Biberler yumuşamaya başladığında konserve mısır ve haşlanmış siyah fasulyeyi ilave edin. 5-6 dakika daha soteleyip ocaktan alın. Casserole için dikdörtgen fırın kabının tabanına bir su bardağı rendelenmiş domates yayın. Üzerine 4 parça tortilla ekmeği yerleştirin. Ekmeklerin üzerine sebzeli harcın 1/3’ünü yayın. Sebzelerin üzerine yarım su bardağı krema ilave edip yarım su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri serpin. Peynirin üzerine dört kat daha tortilla ekmeği serip aynı sıralamayı tekrarlayın. En üst kata 3 parça tortilla ekmeği yerleştirerek, en üstte rendelenmiş mozarella peyniri ve domates sos olacak şekilde aynı işlemi tekrarlayın. Casserolun üzerini alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Alüminyum folyoyu çıkartıp ince kıydığınız yeşil soğanları ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.