Mozzarella ve pestolu dilim ekmek
Kahvaltıda deneyin!
3 kişilik
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Malzemeler
1 demet roka
2 yemek kaşığı pesto sos
60 ml sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı balzamik sirke
1 diş sarımsak
200 g mozarella peyniri
1 çay kaşığı chili biberi
Hazırlanışı
Roka, sızma zeytinyağı ve sirkeyi blenderden geçirip sos haline getirin. Kızarmış ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve ortadan ikiye kestiğiniz sarımsağı sürün. üzerine pesto sosunu yayın. Mozarrella dilimlerini koyup üzerine hazırladığınız rokalı sostan gezdirin. Chili biberi serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.
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