Pancarlı ve keçi peynirli pizza

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Nefis bir lezzet!

4 kişilik -

Malzemeler

9 yaprak baklava yufkası

60 ml zeytinyağı

130 gr hazır pesto sos

70 gr mozzarella peyniri

5 parça pancar turşusu

125 gr keçi peyniri



Hazırlanışı:

Bir yaprak baklava yufkasını yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın ve üzerini yağlayın. Üzerine bir yufka daha yayıp tekrar yağlayın. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. üzerine kenarlarından 2 cm boşluk kalacak şekilde pesto sosun yarısını ve rendelenmiş mozzarella peynirini ekleyin. önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine ufalanmış keçi peyniri ve pancarları ekleyerek yaklaşık 5 dakika daha peynirler eriyene kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.