Pastırmaya sarılı kızarmış armutlar

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Armut piş ağzıma düş

4 kişilik 10

Malzemeler

İç malzemeler

160 gr. cambozola peyniri (camembert de olabilir)

1 su bardağı ceviz, doğranmış

1/2 fincan bal

İsteğe göre tuz ve taze karabiber

Servis için

4 dilim pastırma

Roka, semizotu ve bebek ıspanak

2 armut, içi alınmış ve uzunlamasına ikiye bölünmüş



Hazırlanışı:

Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Armutları bir fırın kabına yerleştirin ve yumuşayıncaya kadar 5 dakika boyunca pişirin. İç malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Armutları ikiye kesin ve içini temizleyin. Karışımı bir kaşık yardımıyla armutların içinin alındığı boş kısma doldurun. Yarım armutların her birine pastırmaları sarın. Tekrar fırına koyun ve pastırma çıtır hale gelene kadar pişirin.

Pişirdiğiniz bu armutları roka, semizotu ve bebek ıspanak üzerine koyarak servis edin.

