Patatesli tavuk rosto

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4 kişilik kişilik 25 dakika

Malzemeler

• 800 gr patates, dörde ya da ikiye kesilmiş

• 1 tavuk

• 4 limon, ortadan ikiye kesilmiş

• 6-8 dal kekik

• 75 gr tereyağı

• 350 ml tavuk suyu

• 1 yemek kaşığı bal

• 1 yemek kaşığı beyaz şarap

• Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Patatesleri tuzlu suda yaklaşık 20 dakika haşlayın. Fırını 180 dereceye ayarlayarak ısıtın. Tavuğun içini tuz, taze çekilmiş karabiber, dört yarım limon ve 3-4 dal kekik dalı ile doldurun. İple bağlayın ve fırın kabına tavuğun göğsü üste gelecek şekilde yerleştirin. Tereyağını eritin ve tuz, taze çekilmiş karabiber ile çeşnilendirin. Tavuğun üzerine yağı fırçayla sürün ve kalan limonlarla haşlanmış patatesleri etrafına yerleştirin. Tavuk suyunu ilave edin ve yaklaşık 1 saat fırınlayın. Tavuğu sık sık tavuk suyuyla ve gerekirse su ile ıslatın. Patates ve limonları da zaman zaman çevirin. Fırın kabını fırından alın ve fırının derecesini 240 dereceye çıkartın. Kalan yağa bal ve beyaz şarabı ilave edin. Tavuğa fırçayla sürün ve derisi çıtır çıtır oluncaya kadar yaklaşık 10 dakika tekrar fırınlayın. Tavuk suyunu servis etmeden önce dilediğiniz gibi çeşnilendirin.