Patatesli ve yumurtalı makarna

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr un

3 yumurta

125 ml süt

1 tutam tuz

İç harcı için

6 yumurta

Patates püresi

Taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın ve yumurtaları kırıp süt ve tuz ekleyerek yoğurun. Yoğurduğunuz sert kıvamlı hamuru 3 bezeye ayırın. Bezelerin üzerini nemli bir bezle örterek 2 saat bekletin. Bezelerin üzerine hafifçe un serpip incecik açın. 12 tane 15 cm’lik yuvarlaklar kesin. Yuvarlakların ortasına orta kısmı çukur olacak şekilde patates pürelerini yerleştirin. çukurlara birer yumurta kırın. Diğer makarna hamuru parçalarını pürelerin üzerine yerleştirip kenarlarını sıkıca kapatın. Kaynar suya ekleyip haşlayın. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.