Akşam yemeği için lezzetli bir öneri...

Malzemeler

3 su bardağı süt

400 gr. dilimlenmiş mezgit

2 çorba kaşığı mısır unu

1 demet ıspanak

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Yarım paket spagetti ya da linguini



Hazırlanışı

Sütü bir tencerede ısıtın. Mezgitleri ekleyip pişene kadar kaynatın. Balıkları sütün içinden alıp, ince parçalara ayırın ve bir kapta beklemeye alın. Mısır ununu soğuk su ile harç kıvamına gelene kadar karıştırın. Sıcak sütü yavaş yavaş harca yedirerek ekleyin. Karışım homojen olana kadar kısık ateşte karıştırın. Ispanakları temizleyip, ince ince dilimledikten sonra karışıma ekleyip, yumuşayıncaya kadar pişirin, sonra cheddar peynirinin yarısını ekleyin. Tuz ve taze çekilmiş karabiber ile tatlandırın. Bir kenara ayırdığınız mezgitleri de tencereye koyun. Tercih ettiğiniz makarnayı pişirip süzdükten sonra karışama ekleyin ve kalan peyniri üzerine dökerek servis edin.