Sofranıza enerji katacak bir tarif!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

• 1-2 demet semizotu

• 1 adet portakal rendesi ve suyu

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

• 1 tutam tuz ve karabiber

• 1/2 baget ekmek

• 5-6 dilim hindi pastırma



Hazırlanışı

Semizotunu ayıkladıktan sonra yıkayıp kurutun. Hindi pastırmayı şerit doğrayarak, 1 çay kaşığı zeytinyağı ile az soteleyin. Baget ekmeği incecik dilimleyip, tavada az zeytinyağında iki tarafını kızartın. Daha sonra sos için portakal suyu, zeytinyağı, sirke, portakal rendesi, tuz ve biberi çırparak, semizotu ve sosu karıştırın. Sotelenmiş hindi pastırma şeritleri ve baget krutonları ilave ederek servis yapın.

