Yemeklerinize tat, sofralarınıza enerji katmak için birkaç portakal yeter!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotofraf: Hande Göksan



Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1.5 saat



Malzemeler

1 adet tavuk

1 adet limon

2 adet portakal

1 adet portakalın suyu

1 ufak su bardağı et veya tavuk suyu

2 adet büyük boy patates

15-20 adet arpacık soğanı

1 defne yaprağı+1 adet çubuk tarçın

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Portakalları kabuklu olarak kalınca dilimleyin. Patatesleri soyup, parizyen kaşık ile top top çıkartın veya iri küp olarak doğrayın. Daha sonra arpacık soğanları soyun. Tavaya bir kaşık tereyağı ve bir kaşık zeytinyağı koyup, yağ kızarınca limonla ovulmuş tavuğun her tarafını çevirerek, renk alıncaya kadar pişirin. Tavuğun içerisine iki dilim portakal, defne yaprağı ve çubuk tarçın koyun. Tavuğu fırına girecek kaba alarak, tavadaki yağı üzerine gezdirin. Kalan bir kaşık tereyağını tavuğun üzerine sürün. Tuz, biber serperek, portakal suyu, portakal dilimleri, arpacık soğanları, patates topları ve tavuk suyu ilave edip, üzerini kapatın. 200 derece ısıtılmış fırında 1.5 saat kadar pişirin. Pişme sürecinde tavuğu kaptaki sos ile ara sıra ıslatın. Pişme sürecinin sonuna doğru tavuğun üstünü açın, böylece hem tavuk hem portakal dilimleri kızarmış olacak.



