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Malzemeler

• 1 kilo ufak boy yer elması

• 2 adet portakal

• 1 adet limon

• 20 adet arpacık soğan

• 1/2 demet dereotu

• 2-3 adet ince taze soğan veya Frenk soğanı

• 2 yemek kaşığı yabani pirinç

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 bardak su

• 1 çay kaşığı tuz

• Süslemek için; taze soğan ve dereotu



Hazırlanışı

Yer elmalarını soyarak, limonlu suya koyun. Daha sonra arpacık soğanları soyun. Portakalları beyazı kalmayacak şekilde soyarak, yuvarlak ve biraz etli dilimleyin. Tencereye zeytinyağı, arpacık soğanları, yer elmalarını, pirinç, su, yarım limon suyu ve tuzu koyup, kapağı kapalı olarak orta ateşte 15-20 dakika, tümü yumuşayana kadar pişirin. Portakal dilimlerini pişirme sürecinin yarısında tencereye ilave edin. Portakallı yer elmasını üzerine kıyılmış taze dereotu ve taze soğan serperek servis edin.

