Renkli kiraz domatesli bruschetta
Renkli kiraz domatesli bruschetta tarifi
- kişilik
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Malzemeler
6 kırmızı kiraz domates
6 sarı kiraz domates
4-5 dal fesleğen
Tuz
Karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı beyaz sirke
4 dilim ekmek
Krem peynir topları
Hazırlanışı:
Domatesleri ortadan ikiye kesin. Domates, fesleğen yaprakları, tuz, karabiber, zeytinyağı ve sirkeyi bir kaseye alıp karıştırın. Ekmek dilimlerini kızartın. Domatesli karışımı ekmek dilimlerinin üzerine alın. Krem peynir topları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.