İtalyan mutfağından lezzetli bir öneri...

Malzemeler

280 gr risotto pirinci (Arborio tipi)

50 gr ince kıyılmış soğan

50 ml beyaz şarap

40 ml zeytinyağı

400 gr karışık kabuklu deniz mahsulleri (karides~vongole~midye~kalamar v.b. )

100 gr domates sos veya domates püresi

1 litre balık suyu

1/3 demet maydanoz

10 gr fesleğen

6 gr tuz

5 gr karabiber



Hazırlanışı

Soğanları zeytinyağında kavurduktan sonra, üzerine pirinci ilave edip tekrar kavurun. Beyaz şarabı ekleyin. Beyaz şarabı çekince kepçe yardımı ile başka kapta kaynatılan balık suyunu azar azar yedirerek risottoyu pişirin. Pişmeye yakın karışık deniz mahsullerini ekleyip, 5-6 dakika daha pişirin. Fesleğen, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyip akıcı bir risotto kıvamı olana kadar karıştırın. Risottoyu çukur veya hafif oval bir tabağa alıp, üzerine fesleğen ve ekstra sızma zeytinyağı ilave ederek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

