Rumeli salatası

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Ciğerli, patatesli ve yumurtalı...

- kişilik -

Malzemeler

6 parça tavuk ciğeri

2 orta boy haşlanmış patates

2 haşlanmış yumurta

1 kırmızı soğan

1 demet maydanoz

1 limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tavuk ciğerlerini yapışmaz yüzeyli tavada pişirin. Soğuduktan sonra tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Haşlanmış yumurta, patates ve kırmızı soğanın kabuklarını temizleyip küp şeklinde doğrayarak geniş bir kaseye alın. Ciğerleri ekleyin. Kıyılmış maydanozu ve baharatları ilave edin. Limon suyu ve zeytinyağını da ekleyip harmanlayın ve servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



