Deniz Türkali'den Farklı bir Rus salata lezzeti

Malzemeler

1 patates

1 havuç

1 su bardağı bezelye

5-6 kornişon turşu

4-5 parça pancar turşusu

Mayonezi için;

2 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı soğuk su

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı şeker

2 su bardağı zeytinyağı

1/2 limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı

Önce yumurtalar ile birer tatlı kaşığı sirke, soğuk su, un, şeker ve tuz mikserde karıştırın. Yavaş yavaş zeytinyağı ve limon suyu ekleyin. Sebzeleri haşlayın ve soğutun. Turşuları küçük doğrayıp mayonez ile hepsini karıştırın.