Salatalık, brüksel lahanası ve şeker bezelye turşusu

4 kişilik 45 dakika





Malzemeler2 yemek kaşığı şeker1.5 su bardağı salatalık, şerit şerit dilimlenmiş (sebze soyacağı yardımıyla kolaylıkla yapabilirsiniz)100 gr. şeker bezelye, ince dilimlenmiş100 gr. Brüksel lahanası2 yemek kaşığı susam tohumu, az kızartılmış, servis içinTurşu suyu için:1.5 su bardağı elma sirkesi1 tablet sebze bulyon6 büyük yeşil limon6 büyük tane biber1 küçük kırmızı acı biber, doğranmışYapılışı:Turşu suyu için, bütün malzemeleri sos tavasına koyun. Kaynatın ve sonra altını kapatın. Bütün sebzeleri ılınmış turşu suyu içerisinde kenarda 30 dakika bekletin, demlensin. Üzerinde susam tohumu gezdirerek tavuğun ya da balığın yanında servis edin.