Sarı biber ve yeşil zeytin garnitürlü kuzu bonfile

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Garnitürsüz olmaz!

4 kişilik -

Malzemeler

1 kuzu bonfile

Zeytinyağı

Taze çekilmiş karabiber

Sos için

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dolmalık sarı biber

100 gr çekirdeksiz yeşil zeytin

Taze kekik

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bonfileyi dört dilim elde edecek şekilde kesin. üzerlerine zeytinyağı sürüp karabiber serpin. Yapışmaz yüzeyli tavaya alıp yüksek ısıda birkaç dakika pişirin. Garnitür için, dolmalık sarı biberlerin sap ve çekirdeklerini temizleyip çok küçük küpler şeklinde doğrayın. Zeytinleri de küçük parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Biberi ilave edip kısık ateşte yumuşayana kadar soteleyin. Zeytin, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Tavayı ocaktan alın. Bonfilelerin üzerine biberli sosu paylaştırıp servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.