Ev yapımı sebzeli hamburger

Malzemeler

2 hamburger ekmeği

2 yemek kaşığı hazır barbekü sos

2 marul yaprağı

Salatalık turşusu

Köftesi için

1 soğan

1 küçük havuç

1 küçük patates

Yarım kabak

4-5 dal maydanoz

1 diş sarımsak

1 yumurta

2-4 yemek kaşığı galeta unu

1 bardak haşlanmış kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı soya sosu

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köri

Tuz

Karabiber

Köftenin üzeri için

4 dilim çedar peyniri



Hazırlanışı



Soğan, havuç, patates ve kabağı rendeleyin. Maydanozu ince kıyın. Sarımsağı ezin. Tüm malzemeyi yumurta, galeta unu ve haşlanmış mercimekle karıştırın. Soya sosu, kimyon, köri, tuz ve karabiberle tatlandırın. Hamburger ekmeğinizden biraz büyük olacak şekilde yassı köfte şekli verin. Tavayı ısıtın, çok az yağ koyun ve arkalı önlü pişirin. Köftelerin pişen taraflarına iki dilim çedar peyniri koyup erimesini sağlayın. Ekmekleri ikiye ayırıp aynı tavada ısıtın. Ekmeklerin alt tabanına birer yemek kaşığı barbekü sos sürün. Marul yaprağını koyun. üstüne köfte ve salatalık turşusu koyup diğer ekmek dilimiyle kapatın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

