Soya soslu bohça börekler
6 kişilik
40
Malzemeler
�2 yufka �
1 kabak
�1 havuç �
2-3 taze fasulye
�1 demet taze soğan
2 yemek kaşığı soya sosu
Hazırlanışı:
Kabağı yıkayıp incecik şeritler halinde (3 santim uzunluğunda) doğrayın. Fasulyelerin kılçıklarını temizleyin, havucun kabuklarını soyup aynı şekilde doğrayın. Sebzeleri kaynar suya atıp diri kıvamda haşlayın ve süzün. Wok tavasında ya da teflon bir tavada sebzeleri soya sosu ile soteleyin. Sosu iyice çekinceye kadar sürekli karıştırarak sotelemeye devam edin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Yufkalardan 10'ar santimlik kareler kesin. Her birinin ortasına soyalı karışım dan birer tatlı kaşığı kadar paylaştırın. Yufkaları dört bir kenarından tutarak bohça şekli verin. Taze soğanların yeşil kısımlarıyla özenle bağlayıp yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Servis yapın.