Soya ve yer fıstığı soslu taze fasulyeli marul

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4 kişilik 30 dakika

Malzemeler

Sos için:

1 su bardağı tuzsuz yer fıstığı

1 yemek kaşığı şeker

1 tablet sebze bulyon

1.5 yemek kaşığı susam tohumu, kızartılmış

3 yemek kaşığı soya sosu

Salata için:

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr. haşlanmış taze fasulye

2 taze soğan, çapraz şekilde ince dilimlenmiş

100 gr. marul yaprakları ya da kişniş, fesleğen ve pazı karışımı



Yapılışı:

Sosu için, yarım su bardağı yer fıstığı ve şekeri havana koyun ve yer fıstıkları iyice düzleşene kadar dövün. Diğer sos malzemelerini de ekleyin ve sosu kenarda bekletin.

Salata içinse; tavada şeker, soya sosu ve zeytinyağını kavurun. Taze fasulyeleri tavaya ekleyin ve iki dakika kızartın. Ocaktan alın, hafifçe karıştırarak taze soğanı ekleyin. Karışımı marul yaprakları ile karıştırın. Kalan yer fıstıklarını üzerine serpin. Yanında hazırladığınız sos ile servis edin.