Sıra dışı ve pratik bir lezzet!
Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak
Fotoğraf: Füsun Gümeli
Malzemeler
1 paket, 10-12 adet shiitake mantarı
1 paket taze soya filizi
1 paket taze yonca filizi
6-8 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı soya sos
Tuz, taze çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Sarımsakları ayıklayın, ikiye kesin. Vok tavaya zeytinyağı koyun, sarımsak ve mantarları ilave ederek 4-5 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber serpin. Mantarları kenara alın, soya filizi, soya sos ile 3-4 dakika soteleyin. Soya filizi ve sarımsaklı mantarları servis tabağına alın, yonca filizini çiğ olarak üzerlerine ekleyerek servis yapın.