Sıra dışı ve pratik bir lezzet!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Füsun Gümeli



Malzemeler

1 paket, 10-12 adet shiitake mantarı

1 paket taze soya filizi

1 paket taze yonca filizi

6-8 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sos

Tuz, taze çekilmiş karabiber



Hazırlanışı

Sarımsakları ayıklayın, ikiye kesin. Vok tavaya zeytinyağı koyun, sarımsak ve mantarları ilave ederek 4-5 dakika soteleyin. Tuz ve karabiber serpin. Mantarları kenara alın, soya filizi, soya sos ile 3-4 dakika soteleyin. Soya filizi ve sarımsaklı mantarları servis tabağına alın, yonca filizini çiğ olarak üzerlerine ekleyerek servis yapın.

