Tavuk etli ve sebzeli frittata

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

2 haşlanmış tavuk budu

250 gr brokoli

1 havuç

1 çay bardağı haşlanmış tane mısır

5 yumurta

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

4-5 dal ince kıyılmış maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Brokoli ve havucu haşlayın. Derin bir kaseye sebzeleri alın. üzerine elinizle ince parçalar şeklinde kopardığınız tavuk etini ekleyin. Çatal yardımıyla çırptığınız yumurtaları ekleyin. Son larak maydanoz, zeytinyağı, kaşar peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.

