Denemek isteyenlere Çin usulü lezzet şöleni

Malzemeler

• 3 su bardağı pirinç

• 1 tavuk göğsü

• 3 su bardağı su

• 1 büyük boy patates

• 2 havuç

• 1 su bardağı bezelye

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 tatlı kaşığı tuz

• 1/2 demet dereotu

• 5 adet taze soğan

• 1 adet limon



Hazırlanışı

Yıkadığınız pirinci bir kabın içerisine koyun ve üzerini geçecek kadar ılık su ile doldurun ve 10 dakika bekletin. Ocağın altını orta ateşte açın ve yayvan bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 3 su bardağı suyu ve 2 tatlı kaşığı tuzu tencereye ekleyin. Su kaynadıktan sonra pirinci içine ilave edin. Yüksek ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ocağın altını kısın ve demlemeye bırakın. 15 dakika sonra pilavı bir kez karıştırın ve 5 dakika daha demlemeye bırakın. Ocağın altını kapatın, pilavı soğumaya bırakın. Ayrı bir tencerede tavuk göğsünü haşlayın ve soğumaya bırakın. Haşlanan tavuğu küçük küçük tiftikleyin. Patatesi küçük küçük doğrayın ve başka bir tencerede kaynayan suya atıp; haşlamaya başlayın. Haşlandıktan sonra tencereden alın ve aynı suya havuçları ekleyin. Havuçlar da haşlanınca tencereden alın ve bu kez bezelyeleri ekleyin. Haşlanan tüm sebzeleri soğuttuktan sonra bir kapta karıştırın. Soğuyan pilavın içine yaptığınız sebze karışımını, haşlanmış tavuk göğsünü, yarım demet dereotunu, doğradığınız taze soğanları ve limon suyunu ekleyin, hepsini karıştırın. Dilerseniz bu noktada tercihinize göre 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı daha ekleyebilirsiniz. Salatayı yaklaşık 30 dakika buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.