Taze otlu pizza

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8 kişilik -

Malzemeler

Pizza hamuru için

3 su bardağı un

1 paket (11 gr) instant maya

¼ su bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yeterince ılık su

Tuz

Üzeri için

1 kabak

200 gr mantar

2 orta boy kırmızıbiber

1 domates

4 yemek kaşığı domates sosu

Nane

Maydanoz

Biberiye

Fesleğen



Hazırlanışı:

Derin bir kaba unu eleyin. Tuz, toz şeker ve mayayı ekleyip harmanlayın. Ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra ayçiçek yağı ve sütü ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar ılık suyu yavaşça ekleyin ve yoğurun. Mayalanması için üzerine nemli bir bez örterek 45 dakika hamuru dinlendirin. Hamuru ikiye bölün. üzerine hafifçe un serperek merdaneyle 30 cm çapında açın. Hamurları yağlı kağıt konulmuş fırın tepsilerine alın. üzerlerine domates sosunu sürün. Kabak, biber ve domatesi yuvarlak dilimlere ayırın. Mantarları küp doğrayın. Kabak dilimlerini ızgarada közleyin. Hamurun üzerine önce kabak dilimlerini, biber ve mantarları en üstte de domates dilimlerini ekleyin. önceden ısıtılmış 210 derece fırında 20 dakika pişirin. Taze otlarla süsleyerek servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.