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Tortilla pizza
Malzemeler
Humus için
500 g haşlanmış nohut
3 diş sarımsak
Tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
2 yemek kaşığı tahin
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı sumak
Kırmızı pul biber
Pizza için
4 tortilla ekmeği
8 yemek kaşığı humus
20 dilim pastırma
1 yemek kaşığı nane
Üzeri için
Zeytinyağı
Fesleğen yaprakları
Hazırlanışı
Haşlanmış nohutları blenderdan geçirip püre haline getirin. Sarımsakları ezip bir tutam tuz ve zeytinyağı ile karıştırıp geniş bir kaseye alın. üzerine limon suyu, tahin ve nohut püresini ekleyin. Baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Tortilla ekmeklerini yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. üzerine humus sürüp pastırma dilimlerini yerleştirin ve nane serpin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında tortilla ekmekleri kızarana kadar pişirin. Fırından alıp fesleğen yapraklarını ekleyin. üzerine zeytinyağı gezdirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.