Turşu kavurmalı makarna
8 kişilik
45 dakika
Malzemeler
1 paket boncuk makarna
1 kg karışık turşu
3 adet çarliston biber
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak
6 çorba kaşığı sıvıyağ
1 çay bardağı kıyılmış maydanoz
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
Hazırlanışı:
5 litre suya tuz ve 1 çorba kaşığı tuz ekleyerek kaynatın. Kaynayan suya makarnayı ilave edin. Arada sırada kontrol ederek 10 dakika haşlayıp makarnayı süzün. Turşuları parmak kalınlığında doğrayarak sıcak suda 10 dakika bekletin. Suyunu elinizle sıkın ve peçete üzerine alarak ıslaklığını tamamen alın. Sıvıyağda küp doğranmış soğan, biber ve sarımsağı kavurun. Kıyılmış turşuları ekleyin ve kavurun. Baharatlarını ekleyin ve süzülmüş makarnayla harmanlayın. Maydanoz serperek servis yapın.