Turşu kavurmalı makarna

8 kişilik 45 dakika



Hazırlanışı:

5 litre suya tuz ve 1 çorba kaşığı tuz ekleyerek kaynatın. Kaynayan suya makarnayı ilave edin. Arada sırada kontrol ederek 10 dakika haşlayıp makarnayı süzün. Turşuları parmak kalınlığında doğrayarak sıcak suda 10 dakika bekletin. Suyunu elinizle sıkın ve peçete üzerine alarak ıslaklığını tamamen alın. Sıvıyağda küp doğranmış soğan, biber ve sarımsağı kavurun. Kıyılmış turşuları ekleyin ve kavurun. Baharatlarını ekleyin ve süzülmüş makarnayla harmanlayın. Maydanoz serperek servis yapın.





Malzemeler1 paket boncuk makarna1 kg karışık turşu3 adet çarliston biber1 adet kuru soğan1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak6 çorba kaşığı sıvıyağ1 çay bardağı kıyılmış maydanoz1 tatlı kaşığı kırmızıbiber