Vejetaryen burger

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4 kişilik 35

Malzemeler

1 patlıcan-1 cm. kalınlığında dilimler halinde kesilmiş

1-2 adet domates, kalın dilimlenmiş

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

8 büyük kahverengi mantar

4 adet sandviç yapılabilecek ekmek

1 avokado-püre halinde

Roka yaprakları

Acı biberli mayonez için:,

250 ml. mayonez

10 ml. acı biber salçası

Damak zevkinize göre limon suyu



Hazırlanışı:

Patlıcan dilimlerinin her iki tarafına da zeytinyağı sürün. Izgara tavada veya önceden ısıtılmış bir fırının ızgarasının altında her iki tarafı kahverengileşinceye kadar pişirin. Domates dilimlerini zeytinyağında kızartın ve tuz ve karabiber ile çeşnilendirin. Daha sonra mantarları ekleyin ve pişene kadar kızartın. Acı biber mayonezi için verilen malzemeleri karıştırıp sosu hazırlayın. Sevdiğiniz bir çeşit ekmeği ikiye bölün. İçine roka yapraklarını, ezilmiş avokadoyu, patlıcan ve domates dilimlerini, mantarları koyun. Son olarak iç malzemenin üzerine hazırladığınız mayonezi sürün.