Kırmızısından beyazına geniş bir çeşit aralığı olan lahana ile muhteşem tarifler hazırlayabilirsiniz!

Hazırlayan: Elif Edes Tapan

Fotoğraf: Hande Göksan



Malzemeler

• 1 adet kırmızı lahana

• 2-3 yemek kaşığı tuzsuz fıstık

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 adet incecik doğranmış taze soğan

• İnce çubuklar halinde kesilmiş 1 kaşık zencefil



Sosu için

• 1/2 yemek kaşığı tahin

• 1-2 çay kaşığı zencefil rendesi

• 2-3 adet ince taze soğan

• 1 adet lime suyu

• 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

• 1/2 çay kaşığı pul biber

• 50 ml soya sosu

• 50 ml su



Hazırlanışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Üzüm ve fıstık ilave edin. Sos için taze soğanları ince ince kıyın. Tüm malzemeyi birlikte çırpın ve lahana ile karıştırın. Çubuk zencefil ve taze soğan serperek servis yapın.

