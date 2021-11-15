Evde lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun için 3 kolay tarif

Evde lahmacun yapmak için alternatif bir öneri de yufka lahmacun. Ortadan ikiye kestiğiniz yufkaya harç malzemelerini de ekleyerek yufkalı lahmacun elde edebilirsiniz. Yufka lahmacun tarifi ve gerekli malzemeleri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Tarifin detayları için Yufka Lahmacun tarifine tıklayın